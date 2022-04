Pablo Sarabia farà parte della rosa del Psg nella prossima stagione, lo riporta l'Equipe. L'esterno spagnolo è attualmente in prestito allo Sporting Lisbona, dove sta disputando un stagione di alto livello (18 gol e 9 assist). La squadra portoghese non ha però le risorse economiche per riscattare il giocatore che quindi tornerà a Parigi.