Stando a quanto riporta l'Equipe, il Barcellona non proverà a prendere Kylian Mbappé. Il francese non aveva chiuso le porte ai Blaugrana, così come non ha escluso la possibilità di rinnovare con il Psg, anche se il Real Madrid resta la favorita per ingaggiare il 23enne (in scadenza a giugno).