Marco Verratti chiede una tregua ai tifosi del Paris Saint-Germain. Intervistato al termine della gara pareggiata contro il Lens che ha sancita la vittoria della Ligue1, ha così commentato: "So che i tifosi sono ancora delusi per la sconfitta contro il Real Madrid, ma a un certo punto bisogna voltare pagina. Loro sono essere umani proprio come noi, hanno il diritto di fare quello che pensano sia giusto, ma devono sapere che noi giocatori diamo sempre tutto in campo. Solo una squadra vince la Champions League ogni anno ed il PSG continuerà a provarci, ma intanto questa Ligue 1 è un trofeo importante che rimarrà per sempre nei nostri cuori".