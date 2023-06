Marco Verratti può lasciare il Paris Saint-Germain. Secondo L'Equipe, il centrocampista italiano classe 1992 è stato proposto al Manchester City come contropartita nella trattativa per il portoghese Bernardo Silva. Negativa la risposta del club inglese di Guardiola, che rischia di perdere il nazionale tedesco Gundogan a parametro zero, ma ha già prenotato il croato Kovacic del Chelsea.