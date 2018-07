#Buffon entra nella sede del Paris Saint Germain #PSG. In arrivo l'ufficialità della firma pic.twitter.com/veZo0tVOId — calciomercato.com (@cmdotcom) 6 luglio 2018

Gianluigi Buffon è pronto a diventare il prossimo portiere del Paris Saint-Germain. Il numero uno azzurro, che ha lasciato la Juventus dopo 17 stagioni,, non lontano dall'Arco di Trionfo. Salvo sorprese lunedì sarà presentato alla stampa., subito dopo i test medici ha raggiunto la sede del Psg in 53 avenue Emile Zola a Boulogne-Billancourt per mettere la firma su un contratto fino al 2020.