Georginio Wijnaldum è stato uno dei colpi di mercato del PSG di questa estate. Strappato a parametro zero al Liverpool battendo la concorrenza di Inter, Barcellona e Juve, oggi però non sta rendendo al meglio a Parigi al punto che, secondo la stampa francese, a gennaio il club parigino potrebbe aprire al prestito e non è escluso che le tre squadre interessate in estate non tornino con forza su di lui.