A pochi giorni dal quarto di finale di ritorno di Champions League contro l'Inter, il Benfica perde in campionato contro il Chaves, squadra di metà classifica in Portogallo, dimostrando di avere la testa ormai proiettata già alla gara di San Siro. Schmidt non cambia molto rispetto alla squadra in campo pochi giorni fa con i nerazzurri, ma i portoghesi non girano e nel finale, proprio nel recupero, subiscono addirittura il gol-beffa di Abass che regala la vittoria al Chaves.



E SIAMO A 3 - Per i lusitani, è la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni, dopo una striscia utile di risultati di 13 successi ed un pareggio nel solo 2023. Prima del 2-0 subito al Da Luz contro i nerazzurri, i portoghesi erano usciti sconfitti 2-1 dal big match contro il Porto.