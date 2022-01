Cody Gakpo non lascerà il PSV Eindhoven. Anzi, l’attaccante olandese ha dichiarato ai microfoni di Espn - alla fine del match contro l'Ajax - la sua volontà di firmare un prolungamento di contratto, e quindi di restare in squadra al di là dell’estate 2025, nonostante il corteggiamento di grandi club europei: come Liverpool e Manchester City. Ma a quanto pare il ventiduenne è sempre più convinto di voler restare in Eredivisie.