Notizia dell’ultima ora. Ruud van Nistelrooy – tecnico del PSV Eindhoven - ha annunciato questa mattina che lascerà il club. A seguito di diverse discussioni interne che si sono svolte nelle ultime settimane, ieri sera ha avuto luogo una conversazione piuttosto accesa tra il consiglio di amministrazione e lo stesso Van Nistelrooy. Il tecnico olandese ha riferito che, a suo parere, c'era troppo poco sostegno e supporto all'interno del club per continuare ancora. Lo ha spiegato a tutti i componenti della rosa ed allo staff subito dopo il colloquio. Per questo motivo, lascia l’incarico con effetto immediato.



LE REAZIONI - Questa domenica, su richiesta della dirigenza, Fred Rutten assumerà temporaneamente il suo ruolo di Head Coach. Il club si rammarica della decisione presa da Van Nistelrooy e, come comunicato attraverso il sito ufficiale, gli è grato per aver vinto il Johan Cruijff Schaal e la TOTO KNVB Cup in questa stagione – ovvero Coppa e SuperCoppa d’Olanda - e spera di concludere l'anno calcistico raggiungendo il secondo posto, risultato davvero ad un passo vista l’ultima giornata che manca in Eredivisie e i 3 punti di vantaggio sull’Ajax.