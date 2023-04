Xavi Simons sta disputando un'ottima stagione al PSV. Il prodotto della Masia del Barcellona ha siglato 15 gol e 9 assist. Tutto ciò significa che quest'estate è prevista una "guerra" PSV-PSG. Il club di Eindhoven vuole che il centrocampista continui, mentre il PSG potrebbe firmarlo nuovamente per soli 10 milioni di euro per una clausola nel suo contratto. La sua agente, Rafaela Pimenta, si sfrega le mani: "Ora la domanda non è più cosa vuole il PSV, ma cosa vogliamo noi. È un'ottima posizione per Xavi".