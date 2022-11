Cody Gakpo è al centro di molte voci di mercato, che lo vedono conteso tra diverse squadre importanti. Secondo quanto scrive 90 Min, il club in vantaggio è il Manchester United, che può accelerare per arrivare al giocatore del PSV Eindhoven. Il club olandese, dalla sua parte, vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione, ma in caso di offerta irrinunciabile il giocatore potrebbe partire già a gennaio.