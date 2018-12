Arjen Robben ha annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione, ma non ancora quello al calcio giocato. L'indiscrezione lanciata dall'emittente olandese Omroep Brabant, è quella di un possibile ritorno al Psv Eindhoven. Lo stesso tecnico degli olandesi, Van Bommel è stato per anni compagno di squadra di Robben, sia in nazionale che al Bayern Monaco, Sarebbe stata proprio sua infatti, l'idea di riportare il numero dieci del Bayern al Psv, nel quale ha già militato due anni, dal 2000 al 2002.