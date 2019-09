Ilcolpisce ancora. E come suo solito colpisce durissimo, in partita ma anche dopo. Della squadra che ha sede a, cittadina della cintura metropolitana portuense, parlammo qualche tempo fa . I suoi giocatori sono componenti del temuto gruppo, che domina il. E il capitano della squadra è il leader degli stessi Super Dragões: il quarantatreenne Fernando soprannominato O Macaco , che fra le altre cose è anche atleta di Mixed Martial Arts Dopo qualche tempo di relativa tranquillità,, al termine della gara persa 1-0 contro la locale squadra dellae valida per il, la terza divisione del calcio nazionale. Gli incidenti sono scoppiati dopo il gol segnato all'ultimo minuto daStando a ciò che raccontano le cronache, l'autore del gol avrebbe festeggiato in prossimità della panchina del Canelas . Dalle immagini, invero, quell'esultanza non pare così vicina alla panchina né provocatoria. Se poi il calciatore dica qualcosa di offensivo, non è dato sapere., secondo il solito schema:E chi pensa che la conclusione della gara possa mettere fine agli scontri fra calciatori della squadra ospite e tifosi locali, si sbaglia. Perché gli incidenti si spostano fuori dallo stadio, coi giocatori del Canelas che escono in strada e affrontano di nuovo i tifosi del Sanjoanense . Ciò che ha riacceso le polemiche attorno a una squadra di cui si continua a chiedere l'espulsione dai ranghi federali.Sulle conseguenze giudiziarie dei fatti di São João da Madeira sapremo nelle prossime ore.. Il capitano era squalificato per due giornate.@pippoevai