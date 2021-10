ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Pressing, ferocia, intensità, aggressività dall’inizio alla fine, anche cuore. Fa piacere tifare per un Toro così, ci vedi attorno tante speranze. E’ anche bello vederlo. Per me, alla tv: fino a pochi minuti prima starò dietro ai miei bambini della Tritium, dovrò fare le corse per arrivare in tempo. L’anno scorso vidi pochissime partite. Smisi presto perché ogni volta si sapeva come sarebbe finita: i giocatori sparivano e veniva fuori la solita sconfitta. Ai miei tempi, pur di far risultato contro la Juve, lasciavamo anche il sangue in campo, vista la grinta che ci mettevamo. E parlo di sangue vero, perché erano sempre battaglie quei derby. Poi passano 40 o 50 anni e vedi che nel Toro gioca gente che a un certo punto sparisce: che roba brutta. D’altra parte io non riesco nemmeno a concepirlo un Toro che debba lottare per evitare la B. E invece negli ultimi 2 anni questo abbiamo visto. Ma Juric, vivaddio, ora ha trasmesso qualcosa di Toro. E’ riuscito a creare una reazione nel gruppo, è un primo passo già molto importante. Bravo, complimenti. Avanti così. Pressing, gioco, grinta, attaccamento. Si vede tutta un’altra mentalità.Poi ti chiedi perché avevamo sempre qualcosa in più. Sarebbe bello vedere il Toro vincere un derby giocando bene come contro la Lazio, il Sassuolo, l’Atalanta. La squadra sta dimostrando di avere addosso la maglia granata, non una slavata. Non ti sembrano giocatori messi lì per caso.Per pesare le varie responsabilità e dare un giudizio netto dovrei conoscere ogni dettaglio da dentro. Parlo in generale.: non so di chi sia la colpa, di sicuro ha pesato la debolezza della squadra, ma resta il fatto che è così.