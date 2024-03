Pulisic non fa marcia indietro su Milan-Lazio: 'Pellegrini? Stavo giocando, non mi sono reso conto di niente'

Christian Pulisic è stato l'uomo partita, l'uomo da tre punti di Milan-Empoli, gara finita 1-0 e decisa da un suo gol. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel dopo-gara l'esterno statunitense è tornato a parlare anche dell’episodio ampiamente discusso e criticato che lo ha visto coinvolto nell'espulsione di Luca Pellegrini in Lazio-Milan con Castellanos fermo a terra dopo essere stato colpito al volto.



NON MI RIMPROVERO NULLA - Pulisic ha così difeso il suo operato: “Io stavo solo giocando, non mi sono reso conto di niente, ho sentito il fischio e sono stato tirato giù, e poi tutta la situazione è andata fuori controllo. Non avevo nessuna intenzione che succedesse una cosa del genere, i miei compagni lo sanno. Non ho nulla da rimproverarmi.”