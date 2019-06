Intervistato da TycSports, l'attaccante classe '95 dell'Udinese Ignacio Pussetto ha parlato così dei rumors sull'interesse del Boca Juniors:" Al mio agente non è arrivata alcuna richiesta formale. Non escludo di tornare in Argentina, il Boca sarebbe una soluzione interessante. A chiunque farebbe piacere giocare in un club così, ma per ora si tratta solo di voci. Il mio primo anno in Italia è stato positivo e sono felice in Europa".