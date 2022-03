L'arbitro internazionale rumeno Ovidiu Hategan, è uno dei più apprezzati nel suo paese e tra i fischietti internazionali selezionati per i prossimi Mondiali in Qatar ha avuto un infarto domenica notte. Hațegan si trovava in casa ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Timisoara, dove è stato operato immediatamente.

Dopo l'infarto, resta da vedere se Ovidiu potrà continuare ad arbitrare in futuro e oer ora i medici non si sono esposti.