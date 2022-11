Niente Italia al Mondiale in Qatar, ma Gianluigi Buffon guarderà comunque la competizione e ha una sua squadra preferita. A margine della Partita per la Pace all'Olimpico di Roma, il portiere del Parma ha svelato alla Rai: "Quando non c’è l’Italia cerco di affezionarmi o alle squadre dove giocano i miei compagni o a quelle sfavorite. Quindi in questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun".