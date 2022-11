Sadio Mane ci sarà ai Mondiali in Qatar con il Senegal. Il tecnico Aliou Cisse ha deciso di inserirlo nella lista dei 26, nonostante l'infortunio rimediato con il Bayern Monaco e il probabile recupero solo per l'ultima partita del girone:



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Edouard Mendy, Gomis, Dieng

Difensori: Koulibaly, Diallo, Sabaly, Ballo Touré, Cissé, Jakobs, Mendy.

Centrocampisti: Gana Gueye, Kouyate, Nampalys Mendy, Diatta, Pape Gueye, Sarr, Ciss, Name, Loum Ndiaye.

Attaccanti: Mane, Sarr, Dia, Dieng, Diedhiou, Jackson, Iliman Ndiaye