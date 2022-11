Anche l'Olanda di Louis van Gaal ha diramato l'elenco dei suoi convocati in vista per i Mondiali di Qatar 2022. Tante le scelte che faranno discutere come quella di lasciare fuori dai convocati Sven Botman, protagonista di un'annata super col Newcastle o anche il super-talento Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Ci sono i 4 'italiani' di Inter e Atalanta: De Vrij, Dumfries, Koopmeiners e De Roon e l'ex-Juve De Ligt.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Bijlow, Noppert Pasveer

Difensori: Van Dijk, Aké, Blind, Timber, Dumfreis, De Vrij, De Ligt, Malacia, Frimpong.

Centrocampisti: Frenkie De Jong, Berghuis, Klaassen, Koopmeiners, Gakpo, De Roon, Taylor, Simons.

Attaccanti: Depay, Bergwijn, Luuk De Jong, Noa Lang, Weghorst.