La Tunisia si preprara ad affrontare la Coppa del Mondo in Qatar, a pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata. I nordafricani andranno a comporre il gruppo D, insieme a Francia, Danimarca e Australia. Da poco è stata resa nota la lista dei giocatori convocati. Tra gli "italiani" spiccano Kechrida, ex Salernitana, e Bronn, che milita attualmente nella rosa di Nicola. Questo l'elenco dei convocati della Tunisia:



Portieri:

Dahmen, Hassen, Balbouli, Said.



Difensori:

Drager, Kechrida, Ifa, Talbi, Bronn, Meriah, Ghandri, Maaloul, Abdi.



Centrocampisti:

Skhiri, Laidouni, Sassi, Chaalali, Romdhane, Hannibal.



Attaccanti:

Jaziri, Sliti, Khenissi, Slimene, Jebali, Khazri, Msakni.