Altra prova di forza del Brasile, che si conferma grande favorito per la vittoria di Qatar 2022. A Neymar e compagni è bastato un tempo contro la Corea del Sud per segnare quattro gol e chiudere la gara, conquistando l’accesso ai quarti di finale, obiettivo che peraltro la nazionale verdeoro ha sempre centrato nelle ultime otto edizioni del Mondiale. Sulla lavagna scommesse la squadra guidata da Tite è proposta per la vittoria della competizione a 2,95, per un vantaggio sempre più marcato rispetto alla Francia, seconda opzione a 5,50, e Argentina, a 6,50. Eliminate Germania e Belgio, le alternative europee oltre alla Francia sono Inghilterra a 8,00 e Spagna a 9,00. In attesa che si completi il tabellone dei quarti intanto Croazia-Brasile vede i sudamericani nettamente favoriti per la semifinale a 1,16, contro il passaggio del turno di Modric e compagni a 4,80. Olanda-Argentina è ovviamente più equilibrata: ancora favorita la nazionale sudamericana ma a 1,60, mentre gli Orange si giocano a 2,24. Tutto può succedere in Inghilterra-Francia: i britannici sono bancati a 2,05 contro i campioni del mondo, favoriti a 1,72.