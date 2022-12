Le sfide degli ottavi di finale di Qatar 2022 si completeranno martedì 6 dicembre con Marocco-Spagna (alle 16:00) e Portogallo-Svizzera (alle 20:00), due gare molto diverse per quelli che sono i pronostici della vigilia. Il confronto tra le due europee è piuttosto equilibrato sulla lavagna scommesse, visto che Cristiano Ronaldo e compagni sono favoriti ma a quota 1,93, contro il pareggio a 3,35 e il successo degli elvetici a 4,30. Più marcata la differenza sulla lavagna passaggio del turno, dove i lusitani sono legati alla promettente quota di 1,44. A 2,67 il colpaccio della Svizzera. Tra i marcatori l’opzione più calda è quella di Cristiano Ronaldo a 2,80, con Embolo pronto a rispondere a 4,50 volte la posta. Situazione diversa in Marocco-Spagna, che mette a confronto una delle squadre rivelazione del Mondiale contro una delle favorite per la vittoria del torneo. Hakimi e compagni hanno vinto un girone che sembrava impossibile con Croazia, Belgio e Canada e qualche chance di passare ai quarti ce l’hanno, anche se il segno 1 è molto alto a quota 6,15. C’è da fare i conti con le ambizioni delle Furie Rosse e il pareggio è a 3,80, mentre il segno 2 che chiuderebbe i giochi prima dei supplementari è a 1,60. Alvaro Morata deve rispondere a Mbappé per la classifica marcatori e l’ex Juventus è proposto in gol a 2,75, Ziyech è pronto a rovinare i sogni iberici e il suo gol vale 8,00 volte la posta.