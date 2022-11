Un big match per chiudere il programma del lunedì dei Mondiali in Qatar. Alle 20 si affrontano Portogallo e Uruguay in uno scontro cruciale per il gruppo H: i lusitani hanno l'occasione, con una vittoria, di prendersi la qualificazione agli ottavi di finale, mentre i sudamericani vogliono ripartire dopo il pareggio con la Corea del Sud all'esordio e cercano un successo che li proietterebbe in vetta alla classifica del girone. Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime nove sfide con nazionali sudamericane, 1-0 all'Argentina in amichevole nel novembre 2014 (completano 3 pareggi e 5 sconfitte). L'Uruguay ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite della fase a gironi dei Mondiali: nessuna squadra ci è mai riuscita per sei gare di fila.



Fischio d'inizio alle 20, su Calciomercato.com la diretta di Portogallo-Uruguay.



FORMAZIONI UFFICIALI



Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Bernardo Silva, Carvalho, Neves; Bruno Fernandes; Ronaldo, Joao Felix.



Uruguay: Rochet; Gimenez, Godin, Coates, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Varela, Cavani, Nunez.