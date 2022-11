Nuovo episodio increscioso sugli spalti dei Mondiali in Qatar. Durante la seconda gara del gruppo B, con in campo Iran e Galles, una maglia che inneggiava a Mahsa Amini è stata rimossa dall'intervento della sicurezza. Come riportato da David Harding, giornalista dell’Independent, su Twitter, e confermato da alcune foto, la tifosa che esponeva la maglia, sulla quale veniva ricordata la giovane morta un paio di mesi fa, è stata avvicinata dalla sicurezza che ha provato a sottrargliela.



Lo scorso 16 settembre la 22enne Mahsa Amini era deceduta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia religiosa per non aver rispettato la legge sull’obbligo di indossare il velo ed essere entrata in coma 3 giorni prima in circostanze sospette. La sua morte, causata secondo le prime ricostruzioni da un pestaggio delle autorità, aveva indignato l’opinione pubblica ed era stata presa come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne nel Paese iraniano. In milioni di persone erano scese in piazza per protestare per l’accaduto.