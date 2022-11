Si è conclusa la terza giornata dei Mondiali per i Gruppi C e D. Sorridono Argentina, Polonia, Francia e Australia che passano agli ottavi, e con loro i rispettivi ‘italiani’ in Qatar. C’è chi è montato solo per una ventina di minuti, preservato dal suo allenatore, e chi invece doveva incidere sin dal primo tempo. Nella gallery trovate tutti i voti di oggi dei protagonisti della Serie A ai Mondiali.