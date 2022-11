Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lautaro sta steccando ai Mondiali in Qatar con l'Argentina? Può essere ancora il suo Mondiale. Si sbloccherà presto, è garantito, magari già con la Polonia. Non deve preoccuparsi, Lauti: non sono state due partite semplici da gestire per un attaccante, non lo sarebbero state in ogni caso. Ma non vedo problemi".



"Strana l'esclusione di Onana dal Camerun? Stiamo cercando di capire, vogliamo parlare bene con il giocatore, di sicuro c'è stata una discussione".