Ora a stelle e strisce, Roma e Milan possono diventare qatariote. Come riporta Milano Finanza, infatti, nell'ultimo periodo, in Qatar, stanno pensando ad entrare nel calcio italiano, nell'azionariato di uno di questi due club. Infatti sono due i dossier che interessano, quelli di Roma e Milan.



ELLIOTT... - Se James Pallotta, al momento, non vuole cedere, dall'altra parte c'è una proprietà, com'è Elliott, che tende ad acquistare per poi rivendere. E quindi, una volta messi a posto i conti del club, la famiglia Singer potrebbe vendere ad acquirenti interessati. Come i qatarioti, che al momento sponsorizzano i giallorossi con Qatar Airways.