Avanza ai quarti il Brasile guidato dal saggio Danilo, e la Croazia vince ai rigori grazie agli ‘italiani’ Vlasic, Brozovic e Pasalic. Cade invece il Giappone, con zero giocatori della Serie A in campo e saluta i Mondiali il povero Kim del Napoli, travolto dai verdeoro. Ecco le pagelle di oggi degli ‘italiani’ in Qatar.