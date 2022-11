Delle quattro gare in programma nella giornata di oggi in Qatar, soltanto Belgio-Marocco (0-2) e Croazia-Canada (4-1) hanno visto scendere in campo una manciata di ‘italiani’. Strano ma vero, non c’è un convocato tedesco o spagnolo che militi in Serie A, perciò il big match di stasera tra Flick e Luis Enrique lo guarderemo per quello che è, senza stare a cercare i nostri ‘ambasciatori’. Nondimeno è stata una giornata importante per questa rubrica. Infatti hanno debuttato De Ketelaere e Lukaku, Sabiri è diventato protagonista all’improvviso e Amrabat e Brozovic hanno mostrato tutto il loro valore. Insomma, una gallery breve ma intensa, ordinata in base al voto (dal più alto al più basso).