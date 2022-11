Dopo il mancato esordio di ieri di Zurkowski con la Polonia, quest’oggi è stato il giorno di Sofyan Amrabat alla prima assoluta in un campionato Mondiale: stamattina il centrocampista ha di fatto esordito nella competizione con il suo Marocco, rivelandosi tra i migliori in campo della sfida. Il classe ’96 aveva il difficile compito di fronteggiare uno dei centrocampi più forti del mondo – quello composto da Modric, Brozovic e Kovacic – ma non ha certo sfigurato, dimostrandosi all’altezza del compito.



Per Amrabat quella di oggi è stata una partita quasi perfetta, dove il marocchino è stato per larghi tratti padrone del centrocampo, recuperando una quantità infinita di palloni e annullando di fatto ogni fonte di gioco croata che fatica a costruire gioco proprio per l'interdizione del viola. Al temine dei 90 minuti il Marocco riesce ad uscire indenne, pareggiando 0-0, e lasciando ancora aperto il discorso qualificazione.



Se nel primo tempo ha disputato una prova di forza a centrocampo ed è stato l’elemento di collegamento tra difesa e attacco, è nella ripresa che ha fatto parlare di se. Oltre a rivelarsi fondamentale per recuperare palloni, è diventato protagonista al 52’ quando in scivolata ha fatto un salvataggio praticamente sulla linea sul tiro di Lovren. Nonostante al fischio finale risulti essere l’unico finito sul taccuino dell’arbitro, ricevuto al 77’ per fallo tattico su Modric, il numero 4 marocchino è comunque tra i migliori della partita.