Supereroe indiscusso di questi primi ottavi di finale in Qatar è stato l’olandese ‘italiano’ Dumfries, grazie al quale la squadra di Van Gaal ha battuto gli Stati Uniti dei deludenti Dest e McKennie ed è volata ai quarti.



Nel match serale fra Argentina e Australia, vinto di misura dagli uomini di Messi, è stato invece davvero minimo il contributo dei ‘nostri’. Si segnala solo, e in negativo, la prestazione di Lautaro, subentrato a Julian Alvarez che invece ha segnato ancora, riaffermando la sua titolarità sull’interista.

Nella gallery vi presentiamo tutti i voti degli ‘italiani’ scesi in campo quest’oggi, dal migliore al peggiore.