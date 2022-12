Protagonisti anche nella seconda giornata dei quarti, gli ‘italiani’ in Qatar. Giorno di gloria (l’ennesimo) per il mediano della Fiorentina Amrabat, che ha portato il Marocco in semifinale battendo il Portogallo di Leao. La Francia di Giroud supera a sua volta, ma con tanta fatica e complicandosi la vita, una buona Inghilterra. Inghilterra, fra parentesi, priva in questo torneo di ‘ambasciatori’ della Serie A. Nella gallery vi presentiamo tutti i voti di oggi degli ‘italiani’ ai Mondiali.