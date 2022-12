Giornata pazzesca per gli ‘italiani’ in Qatar, con l’eliminazione a sorpresa della triade bianconera del Brasile e con i diversamente nerazzurri di Van Gaal che salutano dopo una memorabile Olanda-Argentina. Passano in semifinale la Croazia e l’Albiceleste, e sul carro di entrambe le nazioni festeggiano ancora tantissimi giocatori della Serie A, da Lautaro finalmente protagonista all’attaccabrighe Paredes, per non parlare dei croati Brozovic, Pasalic e Vlasic. Vediamo nella gallery come sono andati effettivamente ‘gli italiani’ durante i quarti spettacolari di oggi.