Dopo l’uscita di scena della Serbia piena zeppa di nostre conoscenze, arriva un altro colpo duro per la Serie A in Qatar: la Polonia dei vari Milik, Szczesny e compagnia saluta Doha sconfitta dalle giocate di Mbappé e Giroud, il migliore fra gli ‘italiani’ di oggi, nonché capocannoniere della ‘nostra’ speciale classifica. Valigie in mano anche per i senegalesi Dia e Ballo-Touré, il primo dei quali ha giocato dall’inizio contro l’Inghilterra, mentre il milanista è entrato solo negli ultimi minuti, sul 3 a 0. Nella gallery qui sotto vi presentiamo tutti i voti di oggi degli ‘italiani’ in Qatar.