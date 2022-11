Il ct del Qatar, Felix Sanchez, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Ecuador nella gara inaugurale del Mondiale: “Abbiamo combattuto in un certo modo, ma il nostro avversario aveva le sue idee. Non è che non volessimo attaccare, ma l’Ecuador ha usato le sue armi. Se vogliamo essere competitivi ci servirà difendere in maniera più organizzata ed essere più concreti quando abbiamo il pallone”.