Inizia questa sera l’andata dei, con. Se dal punto di vista del risultato e dello spettacolo l’unico match imperdibile sembra quello di Amsterdam, tutte le sfide presentano dei motivi di interesse.che giocano nelle squadre europee meno blasonate e anche l’edizione in corso non è stata da meno.Si tratta di un portiere della Dinamo Zagabria, due difensori dell’Ajax e tre attaccanti dello Slavia Praga.Ventitreenne argentino, è cresciuto nel Newell’s Old Boyse passato dal Defensa y Justicia prima diIn questa stagione ha collezionato solo 10 presenze da titolare in Eredivisie, ma è stato quasi sempre impiegato nelle serate europee, guadagnandosi anche l’esordio con la sua nazionale. È un. Talvolta viene impiegato anche da terzino sinistro., tutte squadre che utilizzano, da più o meno tempo, questo sistema di gioco.Normalmente la squadra di Ten Hag brilla soprattutto dal centrocampo in su, ma questa sera gli occhi degli osservatori italiani saranno stranamente puntati soprattutto sulla linea difensiva dei Lancieri., ha esordito in questa stagione, e si è preso il posto da titolare sfruttando l’infortunio di Mazraoui.(d’altronde la scuola non mente). Dotato anche di un buon senso della posizione, può giocare in tutti i ruoli della difesa e, all’occorrenza, anche da mediano.La sorprendente campagna europea dei cechi è sicuramente frutto dell’esplosione di alcuni giovani, su tuttinell’Evian,In questa stagioneIl suo nome è sui taccuini di tutta Europa e, Everton e proprio l’Arsenal, suo avversario di questa sera.Il ventiquattrenne ceco, scuolaViktoria Plzen, che all’occorrenza può giocare anche a destra, sulla trequarti o a centrocampo. Meno prolifico ma più altruista di Sima,in tutte le competizioni. Inoltre, può vantare anche 7 presenze e un gol con la sua. Chissà che lui e Sima non possano ritrovarsi di fronte nel derby d’Italia, l’anno prossimo o in futuro.A completare il sorprendente tridente che questa sera affronterà l’, c’è un coetaneo e connazionale di Provod,. Cresciuto a Praga, nelle giovanili dello Slavia, Kuchta è ildella squadra allenata da Trpisovsky.in 28 presenze in tutte le competizioni, attirando l’attenzione della, che, se vorrà accaparrarselo, dovrà vincere la concorrenza di West Ham, Southampton, Brighton e Newcastle.La sfida frae Villarrealdi questa sera metterà in mostra tanti talenti interessanti. Quelli del Submarino Amarillo, Pau Torres su tutti, sono contesi dalle più importanti squadre del mondo e sono fuori budget per le italiane. Nelle fila dei croati invece gioca un. Il ventiseienne. È croato, cresciuto nello Zadarma da tanti anni blinda la porta della Dinamo, con cui può già vantare 172 presenze e 86 reti inviolate (esattamente il 50%), ed è il titolare indiscusso della sua nazionale, con già 19 presenze all’attivo.