Divertente siparietto andato in scena durante Sampdoria-Napoli e reso virale dall'assenza di pubblico negli stadi, che ha permesso a tutti di sentire. Protagonisti Fabio Quagliarella e Rino Gattuso. Alle continue indicazioni dell'allenatore azzurro per i suoi giocatori, l'attaccante blucerchiato ha risposto dal campo: "Mister, stai facendo la telecronaca!". Pronta la risposta di Rino: "Oh Quaglia, pensa a giocare e non rompere i c... Che c... vuoi? Pensa a giocare".