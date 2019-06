Rientro dalle vacanze, e poi incontro per il rinnovo. Il re dei bomber Fabio Quagliarella si gode le ferie e il meritato riposo, poi dovrà decidere quale sarà il suo futuro insieme alla Sampdoria. Per questo motivo sarebbe stato programmato un incontro alla fine delle ferie del centravanti, in modo tale da discutere l'eventuale prolungamento e il suo ruolo futuro. Attualmente del contratto si sta occupando il suo procuratore, l'avvocato Bozzo, ma Quagliarella vorrà capire legittimamente quali saranno le sue possibilità di scendere in campo con continuità, e la sua centralità nel progetto di Di Francesco.



La possibilità di giocarsi le sue carte per un ruolo di primo piano al centro dell'attacco sarà fondamentale per il numero 27, che si aspetta una proposta di prolungamento sino al giugno 2021, dal momento che il suo attuale contratto (prolungato sei mesi fa) scade nel 2020. Secondo Il Secolo XIX l'obiettivo di Quagliarella sarebbe quello di strappare una convocazione per gli Europei, anche perchè il giocatore ha massima fiducia nella sua professionalità. La parte economica non dovrebbe rappresentare un problema, dal momento che il suo attuale stipendio è da 1 milione netto a stagione più bonus. Quello che chiede Quagliarella però è chiarezza da subito, senza aspettare novembre o dicembre come nella scorsa stagione.



Il suo desiderio sarebbe quello di chiudere la carriera a Genova, nelle scorse settimane il Napoli tramite De Laurentiis aveva provato ad avvicinarlo ma a solleticare Quagliarella sarebbe principalmente un'esperienza di vita all'estero, e in particolare in MLS.