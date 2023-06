Scozia-Georgia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 in Germania, è stata sospesa al settimo minuto del primo tempo per via dell'impraticabilità del campo, reso pesantissimo dal diluvio che si è abbattuto in terra britannica. I locali erano passati in vantaggio un minuto prima con McGregor. Si ripartirà dal punteggio di 1-0.