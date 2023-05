Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, si dice, ma da grandi spese sul mercato derivano grandi trofei? Non sempre. Mentre ci avviciniamo al momento clou della stagione, quello in cui scopriremo quali saranno le squadre a sollevare le coppe più ambite, andiamo a compilare una particolare classifica. È quella dei milioni e milioni di euro fatti spendere dagli allenatori alle proprie dirigenze nel corso degli anni. Secondo i dati di Planet Football, questi sono quindi i 10 allenatori più spendaccioni. Ci sono tutti i big, e questo ce lo aspettavamo, ma anche sorprese inattese e manager che non hanno fatto seguire in campo gli sforzi fatti sul mercato. Ecco la GALLERY .