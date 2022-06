“Ogni ucraino ha un sogno, cioè fermare la guerra. Ho parlato con molte persone di diversi Paesi. Ho parlato con bambini piccoli, ucraini, che non capiscono quello che sta succedendo, e l’unica cosa che dicono è: ‘Sogno che la guerra finisca‘. Quando si tratta di calcio, però, abbiamo anche un altro sogno. Abbiamo un sogno e questo sogno è andare al Mondiale per regalare queste emozioni agli ucraini, in questo momento difficile, perché se lo meritano” – ha dichiarato in lacrime Zinchenko, terzino del Manchester City e stella della nazionale ucraina, durante la conferenza stampa prepartita. Il sogno ucraino, quello riguardante “la cosa più importante fra le cose meno importanti”, come Arrigo Sacchi chiamava lo sport più popolare al mondo, inizia oggi, alle 20.45, nella splendida cornice di Hampden Park, Glasgow, Scozia.



IL PERCORSO DI SCOZIA E UCRAINA - L’Ucraina, dopo uno splendido Europeo sotto la guida di Shevchenko, è ripartita dal CT Petrakov e, nel girone di qualificazione, si classificata seconda, solo dietro ad una Francia stellare, qualificandosi per i playoff, dove affronterà la Scozia, anch’essa arrivata al secondo posto del proprio girone, dietro la Danimarca e davanti ad Austria e Israele, fra le altre. La vincente troverà, all’ultima tappa di questo lungo viaggio, il Galles, che nel primo playoff ha eliminato l’Austria.



I PROTAGONISTI - Il sogno ucraino passa anche e soprattutto dai piedi dei suoi giocatori più importanti, capaci di raggiungere i quarti all’Europeo, Zinchenko, Malinovskyi, Yarmolenko, Tsygankov, e dai gol del bomber Yarmolenko che, nel Benfica, da vice-Nunez, si è tolto la soddisfazione di segnare un gol poi risultato decisivo ai fini della qualificazione, agli ottavi di finale di Champions, nel match casalingo contro l’Ajax. La Scozia, invece, fa della solidità il suo punto di forza, oltre alle sgroppate di Robertson e alla coppia di centrocampo Mc Tominay-Gilmour. Abritra l’olandese Makkelie. Calcio d’inizio alle 20.45 italiane.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Scozia (4-3-3): Gordon; Hickey, Hanley, Cooper, Robertson; Gilmour, McTominay, McGregor; Adams, Dykes, McGinn.

Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykloenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovskyi, Zinchenko, Tsygankov; Yaremchuk.