Il cammino verso Euro 2020 inizierà sabato e per i betting analyst ci sono premesse più che sufficienti per superare lo smacco della mancata partecipazione al Mondiale. L'Italia parte forte nelle qualificazioni ai prossimi Europei: inseriti nel gruppo J, gli azzurri affronteranno la Finlandia, il Liechtenstein, la Grecia, la Bosnia e l'Armenia e nelle quote Snai il primo posto nel girone vola a 1,30. A contendere il primato a Mancini sarà la Bosnia, per la quale però si sale già a 4,75; lontanissime le altre nazionali, a partire dal 10,00 della Grecia fino al Lichtenstein, offerto a 750 volte la posta.