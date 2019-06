Dopo due mesi e mezzo, torna e prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020 con le prime partite del terzo turno dei gironi. Si parte alle 18 con il Gruppo D, che vede di fronte le due squadre ancora a zero, Georgia e Gibilterra. Ferma la Svizzera per la partecipazione alle finali di Nations League, alle 20.45 la Danimarca, ferma a un punto dopo una sola partita, riceve la capolista Irlanda, già a quota 6.



Apre il Gruppo A: assente la capolista Inghilterra, impegnata in Nations League, ​la Bulgaria seconda va sul campo della Repubblica Ceca, ancora a quota 0. Sfida tra inseguitrici quella tra Montenegro e Kosovo.



In campo anche il Gruppo B: l'Ucraina di Shevchenko, capolista con 4 punti, riceve la Serbia, ancora a 1. Fermo il Portogallo, impegnato in Nations League, mentre il Lussemburgo va in Lituania.​



Alle 20.45 in campo anche il ​Gruppo F, quello della Spagna: gli uomini di Luis Enrique, primi con due vittorie, vanno sul campo delle Far Oer ultime. La Svezia seconda insegue ospitando Malta, così come la Romania che va sul campo della delusa Norvegia.



Stesso orario per il Gruppo G: l'Austria sconfitta due volte nelle prime due apparizioni, è già chiamata a una gara da dentro o fuori contro una Slovenia reduce da due pareggi; la Polonia capolista di Milik e Piatek è ospite sul campo della Macedonia del Nord, vera sorpresa finora con 4 punti, così come Israele che invece è ospite del fanalino di coda Lettonia.