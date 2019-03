Proseguono le gare di qualificazione a Euro 2020. E si inizia alle 15, con il Galles, privo di Ramsey (out per un infortunio muscolare), che ospita la Slovacchia. Per i Dragoni, inseriti nel Gruppo E, è il debutto, ed è un debutto vincente: a Cardiff basta un gol di James, 1-0 e Skriniar e compagni raggiunti a quota 3. Sempre alle 15, per il Gruppo I, in campo Kazakistan-Russia: un super Cheryshev fa rialzare la testa ai russi dopo il ko contro il Belgio. 4-0 a Merkel e compagni con la doppietta dell'esterno del Valencia, il gol di Dzyuba e l'autorete di Beysebekov .



ORE 18 - Alle 18, poi, altre tre partite: Israele-Austria, inserite nel Gruppo G, che vogliono entrambe la prima vittoria; San Marino-Scozia, fanalini di coda del Gruppo I; Ungheria-Croazia, testacoda del Gruppo E.



ORE 20.45 - 5 gare, infine, alle 20.45. Si parte con Cipro-Belgio, scontro al vertice del Gruppo I; si prosegue con Irlanda del Nord-Bielorussia, con i padroni di casa che cercano la seconda vittoria consecutiva; Polonia-Lettonia, con Piatek e compagni usciti vittoriosi dalla sfida contro l'Austria nel Gruppo G; Slovenia-Macedonia, sempre del Gruppo G; e infine il big match di giornata, Olanda-Germania, con gli Orange primi dopo il poker rifilato alla Bielorussia e i tedeschi, invece, al debutto nel Gruppo C.