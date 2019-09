Dopo le partite degli scorsi giorni, continuano oggi con sette gare le qualificazioni a Euro 2020.



Apre alle 15 il Gruppo A: sfida per il secondo posto quella tra Kosovo e Repubblica Ceca, in programma a Pristina, con l'ex Roma Schick in campo dal 1' per gli ospiti. Alle 18 tocca all'Inghilterra, che ospita a Wembley la Bulgaria fanalino di coda per blindare il primo posto in classifica.



Alle 18 in campo anche il Gruppo H: l'Islanda, a quota 9 punti come Francia e Turchia, non può sbagliare in casa contro la Moldavia. Alle 20.45 la nazionale di Deschamps riceve invece l'Albania, che spera ancora di centrare i primi due posti, così come la Turchia, che riceve il fanalino di coda Andorra, a quota zero punti.



Alle 18 tocca anche al Gruppo B: l'inarrestabile Ucraina di Shevchenko vuole i tre punti anche in Lituania. Alle 20.45 chiude il match clou, quello tra Serbia e Portogallo: CR7 non può sbagliare dopo i due pareggi iniziali, la Serbia è in piena lotta per il secondo posto.