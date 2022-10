Tra poco più di un mese partirà il Mondiale in Qatar. Fa male non esserci, ma l’Italia ha già voltato pagina pensando al futuro. Mancini si è qualificato alla Final Four di Nations League in programma a giugno, e intanto oggi alle 12 sono in programma i sorteggi dei gironi di qualificazione a Euro 2024.



L’ITALIA - L’Italia di presenterà all’Europeo da campione in carica, e grazie all’accesso alle finali di Nations League - con Croazia, Olanda e Spagna - è stata inserita in prima fascia e sarà in uno dei sette gironi da cinque squadra (gli altri sono da sei), saltando così il turno di qualificazione.



REGOLAMENTO - La Germania è qualificata di diritto come Paese ospitante, la Russia è stata esclusa perché sospesa dall’Uefa; si parte a fine marzo prossimo, e si andrà avanti fino a novembre. Passano le prime due di ogni girone, i tre posti rimanenti verranno assegnati passando dagli spareggi - a Marzo 2024 - tra le dodici nazionali che si sono piazzate meglio o a quelle che hanno vinto la Nations League (Lega A, B e C) e che non sono arrivate tra le prime due del proprio girone.

: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta.

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldova.

Gruppo F: Belgio, Austria Svezia, Azerbaijan, Estonia.

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtestein.

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia.