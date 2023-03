Non sarà un esordio banale quello dell'Italia, campione d'Europa in carica, nella strada verso la qualificazione a Euro 2024. Gli uomini di Mancini, nella prima partita del Girone C, ospiteranno al "Maradona" proprio l'Inghilterra, sconfitta nella finalissima dell'ultimo europeo a Wembley. Gli azzurri, imbattuti contro la nazionale dei Tre Leoni in partite ufficiali dal 1978, hanno conquistato anche l'ultimo scontro diretto, lo scorso anno in Nations League, ma partono sfavoriti, a 2,90, contro il 2,55 del successo inglese. Sale invece a 3,10 il pareggio uscito in quattro degli ultimi cinque precedenti. Sono ben cinque gli Under 2.5 consecutivi, con una sesta partita con meno di tre gol in pole, a 1,60, sull'Over 2.5 proposto a 2,25. Per quanto riguarda invece il risultato esatto favorito l'1-1 - proprio come l'11 luglio 2021 - a 5,80, sale a 7 la vittoria per 0-1 mentre lo stesso parziale a favore degli azzurri, replay della sfida dello scorso 23 settembre - vale 7,50 volte la posta. A deciderla in quell'occasione fu Giacomo Raspadori, assente giovedì a Napoli per infortunio: senza di lui aumentano i dubbi in attacco per Mancini, che spera nel gol del debuttante Mateo Retegui, fissato a 3,70 dai quotisti William Hill mentre Gareth Southgate punta sul solito Harry Kane, dato in rete a 2,60. Inghilterra avanti agli azzurri anche per la vittoria nel raggruppamento: il primo posto finale dei Tre Leoni si gioca a 1,90 contro il 2,20 dell'Italia. Più lontana l'Ucraina, di riposo nella prima giornata, a quota 10, sale a 51 l'impresa della Macedonia del Nord mentre è senza speranza Malta offerta a 2.501.