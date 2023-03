Prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2024 con la seconda giornata della fase a gironi. Otto incontri in questo lunedì sera, tutti con calcio d'inizio alle 20.45. Gli occhi sono puntati sul gruppo B, dove la Francia vuole dare seguito al poker rifilato all'Olanda all'esordio: i Bleus di Deschamps sono ospiti dell'Irlanda, al loro primo incontro (riposo nella prima giornata, in questo turno si ferma la Grecia). Gli Oranje di Koeman invece devono ripartire e ospitano Gibilterra.



Nel gruppo E la Repubblica Ceca capolista fa visita alla Moldavia, mentre la Polonia ultima affronta l'Albania (riposa Far Oer).



Nel gruppo F riposa il Belgio e così l'Austria ha l'occasione di allungare momentaneamente in vetta al girone: per farlo occorre superare l'Estonia. Alla Friends Arena di Solna, invece, la Svezia se la vede con l'Azerbaigian per provare a dimenticare il 3-0 incassato da Lukaku e compagni.



Conclude il programma il gruppo G ed è scontro al vertice tra Montenegro e Serbia, con l'Ungheria che debutta ospitando la Bulgaria (riposa la Lituania).