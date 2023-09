Quinta giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Sono sette le gare in programma oggi: si parte alle 18 con Georgia-Spagna. Gli iberici fanno visita alla squadra di Kvaratskhelia con la necessità di mettere punti in classifica per accorciare sulla Scozia capolista. Per Ferguson e compagni una sfida semplice in casa di Cipro. Nelle sfide delle 20:45 riflettori puntati sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, di scena in casa della Slovacchia. Scontro teso anche per la Turchia di Calhanoglu che ospita l'Armenia. Completano il programma odierno Croazia-Lettonia, Lussemburgo-Islanda e Bosnia-Erzegovina-Liechtenstein.